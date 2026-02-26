Заєднїцка вистава народного облєчива и подобових роботох

НОВИ САД – У Заводзе за културу войводянских Словацох отворена заєднїцка вистава народного облєчива и подобовей творчосци националних заєднїцох Войводини, хтора часц ИПА проєкту Гранїца хтора нас злучує (Border that unites us), на хторим вєдно сотрудзовали заводи за културу войводянских Мадярох, Руснацох, Горватох, Словацох и Румунох од 2024. року.

Зоз тим вецейрочним проєктом, хтори и закончени зоз тоту виставу, ше представело културни вредносци нашого реґиону и источашнє ше змоцнєло сотруднїцтво медзи националнима меншинами у Войводини.

На вистави пейц заводи за културу указали народни облєчива своїх националних меншинох, як и подобово твори малярох на тему войводянски пейзажи.

Руске народне облєчиво хторе обезпечене през сотруднїцтво зоз Активом женох КУД Жатва зоз Коцура, чийо членїци Мария Дудаш Фейса и Коцана Колєсар порихтали шветочне и роботне женске облєчиво, представел директор Заводу за културу войводянских Руснацох Сашо Сабадош. Виложени були малюнки Владимира Дороґхазия, настали на Подобових колонийох Стретнуце у Боднарова у Ґосподїнцох, хтори орґанизує Дружтво за руски язик, литературу и културу з Нового Саду.

На отвераню закончуюцей вистави вецейрочного проєкта присуствовали подпредсидатель Покраїнскей влади Томислав Жиґманов, помоцнїк покраїнского секретара за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами Золтан Кудлик, покраїнски защитнїк гражданох – омбудсманка доц. др Драґана Чорич, предсидателька Националного совиту Словацох Душанка Петрак, директорка Колеґиюму Европа Илдико Шнейдер Шара, як и директоре заводох за културу и їх сотруднїки.

Ношителє прейґгранїчного ИПА проєкт Гранїца хтора нас злучує / Border that unites us, Музей Тир Иштван зоз Баї, Учительски факултет на мадярским наставним язику зоз Суботици и Завод за културу войводянских Мадярох, хтори до того проєкту уключел и заводи за културу войводянских Руснацох, Горватох, Румунох и Словацох.

Виставу мож опатриц по конєц марца у просторийох Заводзу за културу войводянских Словацох (Арси Теодоровича 11, Нови Сад) у роботним чаше.