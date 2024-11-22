Заєднїцка вистава народного облєчива Войводини

СЕНТА – Завод за културу войводянских Мадярох, орґанизує виставу „У пурпуру, у баршоню, у перловим венчику” (U purpuru, u somotu, u bisernom vencu) у своїх просторийох (Поштанска 18, Сента), 27. новембра, на 17 годзин.

На заєднїцкей вистави будзе указане народне облєчиво националних меншинох Войводини и ручни роботи вирабяни на ремеселнїцких роботньох Войводянски мрежи „Хижи традициї”.

Главни орґанизатор Завод за културу войводянских Мадярох, суорґанизаторУчителььски факултет на мадярским наставним язику зоз Суботици, Музей „Тир Иштван” зоз Баї, а партнере Заводи за културу войводянских Руснацох, Горватох, Румунох и Словацох. Програму ше реализує у рамикох ИПА Интереґ.