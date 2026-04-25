Заказана конститутивна схадзка СО Кула

КУЛА – После локалних виберанкох, конститутивна схадзка Скупштини општини (СО) Кула заказана за вовторок 5. май, кед зоз роботу почнє нове зволанє СО, у чиїм составе 19 одборнїки зоз коалициї коло Сербскей напредней странки, и 18 одборнїки зоз ґрупи гражданох Глас младих општини Кула.

Конститутивну схадзку заказал потерашнї предсидатель СО Велибор Милоїчич, а на дньовим шоре єст пейц точки – потвердзованє одборнїцких мандатох, вибор предсидателя СО Кула и його заменїка, поставянє секретара СО Кула, и вибор членох Комисиї за мандатно имунитетни питаня, Комисиї за кадрово и административни питаня и роботни одношеня СО Кула.