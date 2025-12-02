Закончел ше Саям туризма

НОВИ САД – На Новосадским сайме од 27. до 29. новембра отримани 56. Медзинародни саям туризма.

У Гали Мастер на Медзинародним сайме туризма свойо аранжмани понукали туристични аґенциї, орґанизациї, институциї, хотели, поєдинци и велї други. Було вецей як 250 учашнїкох зоз Сербиї, Сиверней Македониї, Чарней Гори, Румуниї, Мадярскей, Босни и Герцеґовини, Болгарскей, Греческей, Словениї и Русиї. Жем партнер того року була Сиверна Македония.

Саям отворел покраїнски секретар за привреду и туризем др Ненад Иванишевич.

Городоначальнїк Нового Саду Жарко Мичин визначел же тот Саям злучує найлєпше зоз Сербиї, реґиону и швета, док нови инфраструктурни инвестициї як цо то швидка гайзибанска драга Беоґрад–Суботица и Фрушкогорски коридор змоцнюю туристични потенциял городу.

Учашнїкох привитали и министер култури и туризма Сиверней Македониї Зоран Лютков и ґенерални директор Новосадского сайму Слободан Цветкович.

У провадзацей програми отримани округли столи, панели и фахово трибини. На Сайму участвовали и ношителє ознаки квалитету „Найлєпше з Войводини”.

На Сайму туризма, на штанду РТВ-а, отримана преслава 50 рок роботи Телевизиї Войводини, на хторей уручени награди роботнїком, а награду „Славуй Хаджич” за цалосне авторске дїло у обласци телевизиї достал редактор РТВ-а зоз окремним авторским доприношеньом и автор наградзованих документарних филмох Владимир Баїч. Додзелєни и рочни награди занятим хтори ше визначели зоз свою роботу. Тото припознанє додзелєне и редакторки у Редакциї радия програми на руским язику Наталиї Дудаш.

Саям нащивели и штредньошколци туристичного напряму зоз Руского Керестура.