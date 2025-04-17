Закончена акция – донирани остатнї два клими

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре, прешлого тижня монтирани ище два донирани клими за розхладзованє учальньох.

Остатнї два клими обезпечени зоз донацийох котри даровали Авто-школа „Ковач” Александра Ковача, родичи дзецох котри уж у школи, алє и родичи хтори тераз маю предшколцох, а сцели остац анонимни. Другу климу комплетно зоз кладзеньом обезпечела ЗЗ „Керестурска паприґа”, а поставело их подприємство Звонимира Планчака.

Акцию од септембра 2024. року порушал Совит родичох и його предсидательки Силвиї Орос Барна котра ше найвецей анґажовала коло витвореня, а потримала директорка Школи Наталия Будински. Од януара так дониранирани и положени 10 клими до тельо учальнох, кельо и було потребне.

Їх комплетна вредносц з монтираньом виноши прейґ 500.000 динари, а у реализованю акциї участвовали 30 донаторе, поєдинци, родичи, и подприємства, найвецей з Руского Керестура, з Кули, Нового Саду та и зоз Саскачевану и Гамилтону з далєкей Канади.