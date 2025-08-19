Закончена блокада будинка суду у Новим Садзе

НОВИ САД – Блокада будинка суду у Новим Садзе почала нєшка коло 6 годзин и закончена є коло 16 годзин кед ше и закончел роботни час. Предлуженє блокади, на хтору поволали студенти у блокади новосадских факултетох, наявене на ютре на 6 годзин.

Гражданє, нєшка рано, 19. авґуста блокирали будинок суду и нє дошлєбодзовали войсц занятим з вимогу же би правосудни орґани ошлєбодзели шицких учашнїкох на протестох, хтори отримани прешлого тижня, хтори загарештовани без доказох, а процив хторих поднєшени чежки виновни и потупово прияви. Шейсц особи у притвору прето же ше их терхує за пробованє чежкого забойства, хторе ше нїби случело на протестох 13. авґуста, кед покалїчени седем припаднїки одряду Кобри.

Док тирвала блокада, на уходох до будинку були розпоредзени Интервентни єдинки полициї у полней опреми за розбиванє демонстрацийох.

У нєшкайшей блокади посланїк Руху шлєбодних гражданох у АП Войводини Радивоє Йовович, приведзени до полицийней станїци. Медиї преноша же зоз полициї сообщене же Йовович оддрилєл полицийного службенїка прецо ше го терхує же окончел виновне дїло зоперанє службеней особи у окончовню службеней длужносци.