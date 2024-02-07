Закончена драга Стапар-Сивец

ВОЙВОДИНА – Закончена локална драга од Стапару по Сивец, хтора ма реґионалну значносц, длуга є 16 километри и злучує Зомбор и Кулу, а на нєй и нововибудовани мост, хтори тоту часц злучує зоз драгу Кула-Вербас, виявел предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович, вчера 6. фебруара, после того як обишол транспортнїцу, наглашуюци же є задовольни як робота поробена, стої у сообщеню Покраїнскей влади.

Предсидатель Мирович здогаднул же Покраїнска влада прейґ Управи за капитални укладаня Войводини, за реализацию того проєкта видвоєла милиярду и 377 милиони динари.

Будованє тей часци драги значна як за зомборску и кулску општину, так и за Апатин, хтори будзе мац директну, кратшу драгу на будуцу швитку транспортнїцу „Ошмих Войводини” од Зомбора по Кикинду, чия вибудов тирва наглашел Мирович.

Присутни були и покраїнски секретар за енерґетику, будовательство и транспорт Оґнєн Бєлич, покраїнски секретар за реґионални развой, медзиреґионалне сотруднїцтво и локалну самоуправу Александар Софич, директор Управи за капитална укладаня Войводини Милош Малетич, городоначаллнїк Зомбора Антонио Раткович и предсидатель Општини Кула Дамян Милянич.