Закончена Дзевятнїца до св. Осифа

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вирни ше у каплїци Успения Пресвятей Богородици манастира шестрох Служебнїцох НМД од 10. по 18. марец каждого вечара после Службох Божих модлєли дзевятнїцу до св. Осифа. З оглядом же св. Осиф покровитель Церкви и шестрох Служебнїцох, алє и фамелиї, вирни ше дзечнє одволали на молитву.

Роздумуюци у таїнствох о живоце Св. Осифа и Исуса Христа вирни ше препоручели за заступнїцтво тому святому.

Дзевятнїца ше модлєла за шлїдующи намиреня: за благослов фамелийох, за млади фамелиї, за осамених котри жадаю основац фамелию, за шицких котри маю бриґи у фамелиї, за вибеженцох, за безроботних и за шицки потреби вирних.

Служба Божа за намиреня шицких котри ше модлєли и прейґ Фб боку Катедрали св. Оца Миколая а участвовали у директним преношеню молитви, була внєдзелю 19. марца на 11,30 годзин, у такволаней дзецинскей Служби Божей.