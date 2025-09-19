Успишно закончена интернет кампаня збераня средствох за сликовнїцу за наймладших „Мойо перши слова”  

НОВИ САД – Новинско-видавательна установа „Руске слово” успишно закончела свою першу кампаню збераня средствох прейґ интернету за сликовнїцу „Мойо перши слова” за наймладших читачох (од 0 по 3 роки), кнїжку котру обдумала Ясмина Дюранїн, а илустрациї з помоцу штучней интелиґенциї – Иґор Орсаґ.

За два тижнї, зоз заєднїцкима моцами наших добротоворх назберани 84.000 динари од планованих 70.000, цо значи же посцигнути циль. Улацела 21 особа, а тоти цо упалцели одредзени суми достаню и дарунки – прикладнїк кнїжки, шольку, букмаркер або предплату на часопис за дзеци „Заградка“.

Слово о такволаним краудфандиґу, збераня малих уплатох прейґ интернета, зоз Сербиї и иножемства, за дзецинску сликовнїцу котра важна, алє драга, бо ма картонски боки.

Кампаня збераня средствох реализована прейґ специялизованого порталу „Dobri dabar“. Другу часц средствох за сликовнїцу „Мойо перши слова” поможу руски привреднїки.

Видавательство кнїжкох НВУ „Руске слово” уж длугши час ма проблем финансованя кнїжкох, а зберанє динарох прейґ интернета могло би постац тирваце ришенє.

Сликовнїца „Мойо перши слова” ма циль же би ше през естетску забаву и концепт ученя по руски, дзеци упознали з основнима поняцами, а кнїжка видзе после тендера и друкованя, початком новемра того року, пред акциями попустох до пакецикох за Миколая, Крачун и Дїда Мраза.