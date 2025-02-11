Закончена Лурдеска дзевятнїца у коцурскей парохиї

КОЦУР – Побожносц модлєня Лурдескей дзевятнїци котру числени парохиянє модля каждого року закончена вчера, 10. фебруара, у грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре.

Як и предходних рокох,и того року вирни коцурскей парохиї през дзевец днї модлєли пацерки и Молебен у церковней сали.

Лурдеску дзевятнїцу ше модлї пред нєзаповеданим шветом Лурдескей Мариї котре пада 11. Фебруара. Тоти днї молитви и побожносци нагода же би ше парохиянє здогадли на дзень кед ше у Лурду Бернадети указала Мария.