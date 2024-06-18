Законечена настава у основней школи

РУСКИ КЕРЕСТУР – По школским календаре, пияток 14. юния бул остатнї наставни дзень за 278 школярох Основней школи „Петро Кузмяк”, точнєйше, за школярох од першей по седму класу, понеже мали матуранти наставу закончели 31. мая.

Як утвердзене на схадзки Наставнїцкей ради Школи на концу того 2023/24. року позитивно оценети шицки, т.є. 278 школяре, понеже ше пейдзешат першокласнїкох оценєло описно.

Тиж утвердзени и подробнєйши успих на концу школского року, а то же 132 школяре посцигли одлични успих, 66 барз добри и 30 школяре маю добри успих.

По справованю, од другей по осму класу 183 школяре оценєти як прикладни, 1 школяр барз добри, а двоме добри успих зоз справованя.