Закончена перша фаза роботох на реновираню Велькей сали

ДЮРДЬОВ – Єден з векших проблемох на хтори ше Дюрдьовчанє роками поносовали то стан у яким Велька сала у центру валала, у хторей ше отримує рижни културни програми. Пре маєтково-правни питаня то и нє було можлїве, алє чим ше здобули условия, почало ше зоз роботами.

Перша фаза роботох почала штредком новембра и закончена є у планованим року од дзешец роботни днї. У першей фази поробене закрице на сали. Роками закрице премакало, та ше мушело направиц цалу нову конструкцию.

Пре наявене отримованє преслави Националного швета Руснацох у Дюрдьове, роботи на сали хвильково застановени, понеже ше муши поробиц комплетна реконструкция нукашньосци сали, а тоти роботи би нє були закончени по януар.