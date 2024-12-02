Закончена Подобова колония „Стретнуце у Боднарова”

ҐОСПОДЇНЦИ – У просторийох Основней школи „Жарко Зренянин” у Ґосподїнцох всоботу, 30. новембра, отримана двацета Колония подобових уметнїкох „Стретнуце у Боднарова”.

Того року у рамикох Подобовей колониї означени штири рочнїци подобових творительох – седемдзешат роки од народзеня академскей скулпторки мр Миомири Блаґоєвич, пейдзешат роки од народзеня подобовей творительки, дизайнерки Верици Чупич, пейдзешат роки од народзеня подобовей творительки Наташи Макаї Мудрох и штерацец роки од народзеня академскей малярки Ґорани Бильня.

На колониї участвовал двацец єден подобови уметнїк/творитель.

Двацец треца Дзецинска подобова колония будзе отримана у децембру, тиж так у Основней школи „Жарко Зренянин” у Ґосподїнцох.

Орґанизатор Подобовей колониї Дружтво за руски язик, литературу и културу, Нови Сад.

Подобова колония „Стренуце у Боднарова” ше находзи у Календаре значних манифестацийох Националного совиту Руснацох и Туристичного понукнуца Општини Жабель. Отримованє тогорочней Колониї финансийно потримали Општина Жабель и Национални совит рускей националней меншини Сербиї, а Колонию потримали Туристична орґанизация Општини Жабель, Месна заєднїца Ґосподїнци и почитователє подобовей творчосци зоз Ґосподїнцох и ширше.