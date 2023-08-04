КОЦУР – Тих дньох закончена реконструкция Дому култури у Коцуре. До роботох на подполней реконструкциї того обєкту од 710 квадрати уложене коло 11 милиони динари. Положене нове закрице, фасада и комплетна столария, окончени ґипсово роботи на мурох и повалох, пошорени патоси и тоалети.

По словох предсидателя општини Вербас Предраґа Роєвича, Општина Вербас, з потримовку Покраїнскей влади и Влади Републики Сербиї видвоює значни средства за вибудову нових и реконструкцию иснуюцих домох култури.

Як визначел Роєвич, окреме ше цеши з фактом же Дом култури у Коцуре, котри будовани у периоду од 1938. по 1939. рок, представя епицентер културного живота, а тераз є у подполносци пошорени. Тераз то репрезентативни и мултифункционални простор у котрим КУД „Жатва” и КУД „Завичайне врело”, як и жителє Коцура, годни орґанизовац шицки файти културних подїйох як цо концерти, представи, литературни вечари…

Роєвич здогаднул и же з помоцу Покраїнскей влади инвестоване 6,9 милиони динари до нового закрица на Основней школи „Братство єдинство”. Тиж, од окремней значносци и реконструкция тоалетох у школи, котри тераз прилагодзени и за особи з инвалидитетом и завадзанями у розвою. Реконструоавана и улїчка Дюри Бильнї, а до тих роботох котри окончени з потримовку Влади Сербиї уложене вецей як три милиони динари, гварел на концу Роєвич.