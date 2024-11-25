Закончена тогорочна „Коцурска чутка”

КОЦУР – Централна манифестация 14. Медзинародного фестивалу гумору и сатири „Коцурска чутка/ Куцурски клип/ Kuczorai csutka/ Kucura Corncob” отримана за викенд, 23. и 24. новембра.

Програма першого дня почала на 17 годзин у Подручней канцелариї Националного совиту рускей националней меншини. Присутних привитал предсидатель Орґанизацийного одбору „Коцурскей чутки 2024” проф. др Михайло Фейса, а програма була пошвецена карикатури и уметнїцким виразом хтори ше на ню надовязую, або зоз нєй виходза. Госци вечара були Саша Йованович хтори представел серию „Бачиково Кеково авантури”, и Ґоран Маравич хтори бешедовал о енциклопедиї карикатури. У просторийох Библиотеки „Данило Киш” присутни могли видзиц богату виставу стрипох о Аланови Фордови.

Програма другого дня почала зоз „Коцурску чуточку 2024” на 14 годзин у Велькей сали Дома култури Коцур. Участвовали госци зоз Дружтва Руснацох з Републики Горватскей, як и наймладши зоз Основней школи „Братство єдинство”. Того дня додзелєна и „Награда Соцки”, преглашени и лауреати у катеґориї гумору и катеґориї сатири, а вимерана и найдлугша чутка „Ламачки 2024”.

Фестивал закончени зоз кукуричним етно столом хтори приготовели жени зоз Активу женох КУД „Жатва” и друженьом у просторийох Огньогасного дома Коцур.