Закончене оправянє будинка гайзибанскей станїци

НОВИ САД – Будинок гайзибанскей станїци, символ Нового Саду, хтори вибудовани 1964. року по идеї архитекти Имреа Фаркаша, оправени, а пияток, 5. юлия го и урядово отворела предсидателька Покраїнскей влади Мая Ґойкович и министер будовательства, транспорту и инфраструктури Ґоран Весич.

Як визначела Ґойковичова, будинок оправени по европских стандардох, прилагодзени є особом з инвалидитетом, а находзи ше на вкупней поверхносци од 11.000 квадратни метери.

–Док ше закончи швидка пруга Беоґрад–Нови Сад–Суботица, число путнїкох на дньовим уровню ше звекша на вецей як 12 тисячи. На часци пруги од Нового Саду спрам Суботици концом рока достанєме и нови гайзибански станїци зоз новима змистами. На тим поцагу єст дванац обєкти од котрих аж пейц преглашени за културне добро, як и же Вербас, Руменка и Ловченац достаню нови и модерни станїци – виявела предсидателька Покраїнскей влади.