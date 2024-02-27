Закончене пошвецанє обисцох

ДЮРДЬОВ/ҐОСПОДЇНЦИ – По пошвецаню води на швето Богоявлениє почало и пошвецанє обисцох вирних, перше у Ґосподїнцох, а потим и у Дюрдьове.

Обисца вирних у Ґосподїнцох и Дюрдьове пошвецал парох о. Михаил Холошняй. З богоявленску воду паноцец пренєсол Божи благослов на животни простор, на фамелийни дом и на самих його членох.

Пошвецанє ше одвивало по одредзеним розпорядку хтори бул виложени на огласней табли опрез церквох у обидвох местох.

Парох о. Холошняй у Ґосподїнцох пошвецел коло седемдзешат, а у Дюрдьове коло двасто пейдзешат обисца. Обряд пошвецаня бул и нагода вирним стретнуц ше зоз своїм парохом и привитац го у обисцу.