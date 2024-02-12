Закончени Байков мини курс керамики

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Майсторским доме вчера вечар урядово шветочно закончени Мали курс керамики хтори у рамикох нового проєкту з меном „Знанє то моц” орґанизовало Здруженє женох „Байка”.

З тей нагоди виложени були готови предмети за каждодньове хаснованє хтори на трох роботньох сами виробели 20 учашнїци, т.є. з помоцу инструкторки Терези Катона, а у финалних фазох и предсидательки „Байки” Славици Катона.

Вчера вечар на законченю Малого курсу векшина учашнїцох була присутна и достали тоти свойо креациї, а велї з нїх пожадали же би було ище таки роботнї.

По словох предсидательки „Байки” понеже остало материялу, а тиж им остава и потребни прибор роботнї керамики планую нєодлуга повториц.

Най здогаднєме, у децембру Байков проєкт „Знанє то моц” на конкурсу финансийно потримал Завод за ровноправносц полох, а вчера є успишно цалком и витворени.