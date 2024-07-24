Закончени Фестивал у Ждинї

ЖДИНЯ (ПОЛЬСКА) – У периодзе од 19. по 21. юлий у Польскей отримани ювилейни 42. Фестивал лемковскей култури ,,Лемковска ватра” у Ждинї. Того року там наступели солисти УКУД „Калина” з Индїї.

Програма тогорочного Фестивала почала кед торжествено запалєни огень на 42. ,,Лемковскей ватри”. Того дня пополадню на Фестивалу наступели и солисти УКУД „Калина” з Индїї, як и на закончуюцим концерту внєдзелю, 21. юлия.

Всоботу, 20. юлия, отримани парастос жертвом насилного висельованя Лемкох зоз Польскей после Другей шветовей войни, як и зашеданє Предсидательства СФУЛО под предсидательством Марка Гованского з Канади.

Фестивал закончени зоз торжественим гашеньом огня на 42. „Лемковскей ватри” у вечарших годзинох.

На фестивал до Ждинї пошла и вецейчлена делеґация Союзу Руснацох Українцох Сербиї, на чолє з його предсидательом Боґданом Виславским. Союз партнерска орґанизация „Обєднаню Лемкох” у Польскей, котре главни орґанизатор того фестивала.

При врацаню до Сербиї, делеґация нащивела Союз Русинох -Українцох Словацкей у Пряшове, дзе их приял предсидатель Павло Боґдан. Там догваряне дальше сотруднїцтво и нащиви наших дружтвох на фестивалох „Духовна писня” у Снїни и „Маковицка струна” у Бардейове, як и госцованє ґрупох зоз Словацкей у Сербиї.