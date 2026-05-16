Закончени конкурс за упис дзецох до ПУ „Дзецинство” Жабель

ЖАБЕЛЬ – Конкурс за упис до Предшколскей установи „Дзецинство” зоз Жаблю за роботни 2026/2027. рок заварти прешлого тижня, 15. мая.

За дзеци народзени од 1. марца 2021. по 31. децембер 2023. року возросту од 3 по 5,5 роки у цалодньовим пребуваню єст 91 шлєбодне место у трох населєних местох општини. Зоз того 26 у Дзецинскей заградки „Мудра сова” у Жаблю, у Дзецинскей заградки „Дюрдєвак” у Дюрдьове єст 40 места, а у Ґосподїнцох у Дзецинскей заградки „Маслачак” єст места за 21 дзецко. Медзи обєктами котри под управу ПУ „Дзецинство” и Дзецинска заградка „Меда” у Жаблю котра тиж у своїм плану и програми роби зоз дзецми такого возросту. Медзитим, нажаль, там нєт шлєбодне анї єдно место на тим конкурсу.

Яшельково дзеци возросту од 1 по 3 роки могло приявиц лєм у двох обєктох Предшколскей установи, Дзецинска заградка „Меда” у Жаблю того року упише 30 дзеци возросту од 1 по 2 роки, и 27 дзеци возросту од 2 по 3 роки, а до Дзецинскей заградки „Маслачак” у Ґосподїнцох будзе уписане 21 дзецко. Капацитети у яшелькох огранїчени лєм на тоти два обєкти, а и так єст мало места. Нажаль, Дюрдьов и далєй єдине место у општини дзе нєт яшельково ґрупи, та и попри тим же наисце чежко уписац дзецко, родичи го муша и вожиц до околних местох. Чуроґ ма окремну предшколску установу у чиїм составе предвидзена робота зоз дзецми од наймладшого возросту, та по пририхтуюцо предшколску програму.