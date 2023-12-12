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Закончени проєкт „Руски вертикали II”

автор Я. Дюранїн
автор Я. Дюранїн 146 Опатрене

НОВИ САД – Проєктни тим Новинарскей асоцияциї Руснацох (НАР) концом новембра закончел проєкт „Руски вертикали II”.

Циль проєкту було предлуженє зазберованя податкох за базу податкох о визначних Руснацох и Рускиньох, зоз фокусом на младшу и штредню ґенерацию нашей заєднїци, а чийо биоґрафски податки нє обробени у першей фази проєкта „Руски вертикали I” з 2018. року.

На сайту НАР по тераз були положени вецей як 115 биоґрафски одреднїци. Зоз тим новим виглєдованьом доложени ище 46 нови биоґрафиї, на сербским и руским язику.

До того проєкту були уключени Ирина Гарди Ковачевич, Ясмина Таушан, Славица Фейса и Ясмина Дюранїн як координаторка проєкта.

Базу податкох о визначних Руснацох „Руски вертикали” почало ше формовац пред шейсцома роками. З оглядом же база двоязична, уж вецей раз була хасновита и припаднїком рускей и сербскей заєднїци, цо видно зоз нащиви сайту котру ше провадзи вецей раз до рока.

Проєкт потримали Секретарият за културу, явне информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами и Секретарият за високе образованє и науково-виглєдовацку роботу.

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