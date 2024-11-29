Закончує ше и Конкурс за стрип „Мултинационална крачунска приповедка о моїм месце”

Форум за едукацию, сотруднїцтво, афирмацию и потримовку гражданскому дружтву, Нови Сад (ФЕСАП), у сотруднїцтве зоз Покраїнским секретариятом за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци, у рамикох подпроєкту „Мултикултурализем на клик”, односно проєкту „Афирмация мултикултурализма и толеранциї у Войводини”, розписал и Конкурс за подношенє авторских материялох на тему промовованя мултикултурализма и унапредзеня медзинационалней толеранциї и очуваня културного идентитету етнїчних заєднїцох у АП Войводини, под назву „Мултинационална крачунска приповедка о моїм месце”.

Право участвовац маю школяре висших класох (од 5. по 8. класу) основних школох зоз АП Войводини.

На конкурс ше подноши роботу у форми стрипу у хторим приказани шветочни дух мултикултурализма и унапредзеня медзинационалней толеранциї и очуваня културного идентитету етнїчних заєднїцох у АП Войводини.

Роботу вирабя єден автор, на язику хтори хаснує (роботи ґрупи авторох ше нє будзе розпатрац).

Формулари провадзацей документациї за участвованє на конкурсу мож превжац на интернет боку FESAP, лєбо на интернет боку Секретарияту.

Термин за подношенє роботох 2. децембер 2024. року.