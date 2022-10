Закончуюце змаганє у Беоґрадзе „Изађи ми на теглу” – „Змаганє у вареню айвару”

БЕОҐРАД – Дзевята сезона „Изађи ми на теглу” – „Змаганє у вареню айвару” того року почала у Руским Керестуре, пре почитованє рускей традициї и нашей манифестациї „Днї паприґи”, а финалне змаганє отримане 8. октобра у Беоґрадзе.

Перше место у Руским Керестуре завжала екипа Иван и синове, фамелия Бркич зоз Крущичу, хтори и представяли Руски Керестур на финалним змаганю и на автентични способ приказали место и край одкадз приходза.

Попри змагательней часци за нащивительох була порихтана и програма забавного характеру.

Тогорочни Караван помогли Министерство тарґовини, туризму и телекомуникацийох, локални самоуправи городох учашнїкох, як и вельочислени спонзоре.

