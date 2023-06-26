Закончуюци испит покладали и дюрдьовски школяре

ДЮРДЬОВ – У Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове, од шейдзешат єдного школяра, право же би покладали Закончуюци испит мали пейдзешат шейсц школяре, з тим же єдно дзивче прешлорочни матурант и тераз здобула право же би ознова вишла и покладала Закончуюци испит. Двойо школяре тест зоз сербского и математики робели по Индивидуалним образовним плану (ИОП), а тест зоз вибраного предмету єден школяр робел стандардно, а други школяр и треци тест покладал по Индивидуалним образовним плану два.

Мали матуранти перше покладали тест зоз себского язика, потим другого дня покладали тест зоз математики, а трецого дня покладали тест зоз предмета по вибору. Векшина, аж штерацецеро вибрали биолоґию, шесцеро вибрали ґеоґрафию и по пецеро ше опредзелєли за историю и хемию. За физику ше нїхто од школярох нє опредзелєл.

На покладаню Закончуюцого испиту були випочитовани шицки предписаня хтори сцигли зоз Министерства за образованє, науку, културу и спорт, а общи упечаток и резултат же ше школяре найбаржей знашли на тесту зоз хемиї, на хторим просекове число бодох по школярови було 16,75.