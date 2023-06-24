Закончуюци испит покладали школяре коцурскей школи

КОЦУР – Покладанє Закончуюцих испитох за школярох осмих класох основних школох закончене вчера, 23. юния, та так и за школярох Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре.

Того школского року Закончуюци испит покладали 50-цецеро школяре осмей класи, од чого 10-еро школяре зоз руского оддзелєня. По словох компетентних зоз коцурскей Основней школи, покладанє шицких трох тестох прешло у порядку.

Мали матуранти перше покладали тест зоз сербского, односно мацеринского язика, потим другого дня покладали тест зоз математики, а трецого дня покладали тест з предмета по вибору, од 9 до 11 годзин, як и було предвидзене.

Прелиминарни резултати Закончуюцого испиту буду обявени на нєдзелю, 25. юния, на 8 годзин. Того дня електронски, як и ютредзень у просторийох школи, од 8 до 15 годзин будзе и приєм пригваркох на прелиминарни резултати.

Конєчни резултати школяре буду знац на стреду, 28. юния.

Потим шлїдзи пополньованє лїстини жаданьох електронски, як и пополньованє и придаванє лїстини жаданьох у Школи и уношенє до бази податкох, 29. и 30. юния од 8 до 15 годзин.

Обявйованє урядових резултатох и розпорядок упису школярох до школох будзе на пондзелок, 3. юлия, од 8 годзин.