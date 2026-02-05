Закрице обновене, алє треба виплациц длуство за материял

РУСКИ КЕРЕСТУР – После огня на хижи Планчакових у улїци Йовґена Сопку котри бул вноци медзи 21. и 22. януаром, дзекуюци добродзечней акциї, закрице цалком обновене, алє потребне назберац средства за материял.

Шицки роботи окончели волонтере з валалу задармо, а материял котри похасновани пораховани без тарґовецкей маржи и вжати на одложене плаценє у подприємстве „Хела”. Сума шицкого материялу виноши 738.000 динари, затераз обецане менєй як половка средствох, донациї у суми 200.000, и 98.000 солидарней помоци зоз Центру за социялну роботу. По тим, хиби ище 440.000 динари.

Праве пре тот проблем, орґанизаторе и учашнїки волонтерскей акциї ше зишли на схадзки у Месней заєднїци же би направели план як назберац средства цо хибя. Начално догварене же ше пенєж будзе зберац до шкатулох за добродзечни прилог котри покладзени у предавальньох по валалє, алє же динари мож однєсц и до подприємства „Хела” за цо каждому будзе виписана квита.

Орґанизаторе волонтерскей акциї потолковали же у такей ситуациї мушели реаґовац такой, и задлужованє за материял було єдине ришенє же би ше закрице оправело, бо нє було часу чекац з оглядом на хвилю. Праве прето апелую на гражданох и поднїмательох у Руским Керестуре же би помогли.

У роботней акциї участвовали: Владимир Сопка, Юлиян Будински, Душан Рац, Зоран Дудаш, Дарко Крайчек, Владо Пап, Александар Хедєш, Михайло Пашо, Янко Фекете, Златко Скубан, Драшко Вириєвич, Борис Штранґар, Михайло Накич, и Владо Пирожек.