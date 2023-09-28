Заменєни витражи

СРИМСКА МИТРОВИЦА – У церкви у Парохиї Вознесеня Господнього заменєни шейсц ґеометрийни витражи хтори патра на улїцу.

Як гварел парох сримскомитровицки о. Иґор Вовк, єден час место поламаних витражох стали дески, алє з вельку пожертвовносцу, найдзени спонзор за векшину витражох. Найвекши спонзор була фамелия Ходоба, Ненад и Ґордана, хтори ше барз трудза коло своєй церкви.

У Митровици ше наздаваю же до жими пременя ище два витражи. Окончователь роботох Ателє „Станишич” зоз Зомбора. Тиж ше очекує же ше положи и осем жалузини на турнї.