Замеркована робота руского дїяча

БАЧКА ТОПОЛЯ – Медзи наградзенима поєдницами за значни резултати з облаци рускей култури наградзени Владимир Маґоч, културни дїяч з Нового Орахова.

Од 13. по 17. септембер у Бачкей Тополї тирвали Днї општини Бачка Тополя зоз рижнима програмами, а на єдней з нїх наступал оркестер и шпивацка ґрупа КУД „Петро Кузмяк”. Бул то концерт под назву „Пестра Бачка Тополя” на хторим участвовали културно-уметнїцки здруженя зоз цалей општини Бачка Тополя.

Пияток, 15. септембра у святочней сали Дома култури отримана схадзка Скупштини општини на хторей присутних привитал предсидатель скупштини Општини Саша Срдич, а о активносцох у општини бешедовал предсидатель општини Адриян Сатмари.

Награду Општини „Про Урбе” того року достал ґинеколоґ др Сели Мухареб и академски маляр Енре Пеновец. Тиж так на тей святочней схадзки з нагоди Дня општини припозная достали и найзаслужнєйши поєдинци и колективи. За посцигнути резултати хтори у интересу цалей заєднїци плакету предсидателя општини достали представителє Подобовей колониї Бачка Тополя, члени КОДЕР клуба за посцигнути резултати у обласци роботики.

Медзи наградзенима поєдницами за значни резултати з обласци рускей култури наградзени Владимир Маґоч, културни дїяч з Нового Орахова, општински Женски форум „Споменак”, за пестованє традициї и ФК „Пролетер” з Нєґошева. За гуманитарну роботу наградзене Здруженє хорих од МПС Мала Бачка, а за розвиванє кинолоґиї Кинолоґийни союз, за розвой одбойки Младежски клуб „Тополчанка”.