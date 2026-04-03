Замерковани роботи ораховских женох

НОВЕ ОРАХОВО – На 54. Медзинародней вистави ручних роботох колекционерства орґанизаторе були Мултиетнїчни гоби клуб МИРК, Здруженє „Рожа Чипке”, Женски форум „Армида”.

Нове Орахово од 27. до 29. марца у Доме култури було домашнє значного културного случованя хторе чува стари схопноци и вредносци. Як наглашела предсидателька КУД „Петро Кузмяк” Татяна Дудаш вистава то нагода же би ше указало ручни роботи хтори виробени у рижних технїкох, а членїци женскей ґрупи „Барвенок”, хтора роби у рамикох ораховского КУД, на тей вистави указали роботи хтори ше хаснує на Вельку ноц.

Орахово ма традицию орґанизованя тей вистави од 1970. року, а того року на нєй участвовали вецей як 60 викладаче.