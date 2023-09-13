Заплановане видаванє наукових публикацийох

НОВИ САД – У просторийох Завода за културу войводянских Руснацох, вовторок, 12. септембра, отримана Конститутивна схадзка Роботного цела за науку Националного совиту Руснацох (НСР).

Схадзки присуствовали предсидатель НСР Йоаким Рац и секретар Таня Арва Планчак.

На схадзку Роботного цела за науку у тим зволаню Националного совиту поволани др Дюра Гарди, др Александар Мудри, др Юлиян Тамаш, др Алексей Кишюгас, др Йоаким Стрибер и др Ана Римар Симунович.

За предсидателя вибрани др Дюра Гарди, за заменїка др Александар Мудри, а за записнїчара др Ана Римар Симунович.

Як з тей нагоди у своєй бешеди гварел предсидатель НСР Йоаким Рац, можебуц же ше дакус запожнєло зоз конституованьом Роботного цела, алє то нє будзе завадзац же би Цело у наиходзацим периодзе дало свойо диоприношенє нашей националней заєднїци. До буджету за тот рок наш НС за Цело видвої 80.000 динари. У планє же би тот пенєж бул вихасновани за публикациї одзелєня Русинистики на Филозофским факултету у Новим Саду.