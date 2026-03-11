Заря и Лина успишни на Першенству Войводини

НОВИ САД – Першенство Войводини за пионирох и надїї, хторе було отримане у Новим Садзе, участвовали и каратистки Заря Ковач и Лина Папуґа зоз Руского Керестура хтори ше змагаю за КК „Гайдук”.

На тим Першенству, хторе отримане внєдзелю, 8. марца КК „Гайдук” зоз Кули наступел зоз 20 змагателями и штири екипи, а вкупно освоєли 20 медалї, од хторих шейсц златни, седем стриберни и седем бронзови медалї.

Нашо каратистки, Лина Папуґа освоєла стриберну медалю, док Заря Ковач освоєла бронзову медалю.

Шицки каратистки хтори освоєли медалї на Першенству Войводини, пласовали ше на Першенство Сербиї.