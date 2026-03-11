РутенпресСпортТексти

Заря и Лина успишни на Першенству Войводини

автор Д. Барна
автор Д. Барна

НОВИ САД – Першенство Войводини за пионирох и надїї, хторе було отримане у Новим Садзе, участвовали и каратистки Заря Ковач и Лина Папуґа зоз Руского Керестура хтори ше змагаю за КК „Гайдук”.

На тим Першенству, хторе отримане внєдзелю, 8. марца КК „Гайдук” зоз Кули наступел зоз 20 змагателями и штири екипи, а вкупно освоєли 20 медалї, од хторих шейсц златни, седем стриберни и седем бронзови медалї.

Нашо каратистки, Лина Папуґа освоєла стриберну медалю, док Заря Ковач освоєла бронзову медалю.

Шицки каратистки хтори освоєли медалї на Першенству Войводини, пласовали ше на Першенство Сербиї.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Нєшка буду уручени контракти о софинансованю активносцох националних...

Самочета бул на консултацийох коло Радия Руски Керестур

Означени рочнїци, попораєне коло памятнїка Шевченкови у Новим...

И наймладши члени Дружтва „Др Гавриїл Костельник” означели...

Предсидатель Сербиї Александар Вучич нащивел општину Кула