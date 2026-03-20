Заря Ковач наградзена на подобово-литературним конкурсу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школярка пиятей класи Основней и штреднєй школи з домом школярох Петро Кузмяк, Заря Ковач, завжала 2. место на подобово-литературним конкурсу на тему Право на єдзенє най ма кажде – укаж як.

Конкурс запровадзени у орґанизациї Центру за промоцию здравя Института за явне здравє Сербиї, Др Милан Йованович Батут, а з нагоди означованя кампанї Октобер – мешац правилного костираня 2025. року и означованя 16. октобра – Шветово дня поживи.

Конкурс бул наменєни дзецом предшколского и школского возросту у цалей Републики Сербиї.