Заря Ковач наградзена у сучасним балету

ИТАЛИЯ – Заря Ковач, школярка 4. класи основней школи „Петро Кузмякˮ зоз Руского Керестура, вєдно зоз другима членїцами танєчного студия „Креатив денсˮ зоз Вербасу, завжала 2. место на нєдавно отриманим интернационалним змаганю у сучасним балету, у Италиї.

Змаганє було отримане всоботу 24. мая у городзе Римини дзе ше Заря змагала у катеґориї екипного танцованя.

Членїци танєчного клубу зоз Вербасу, хторих пририхтала їх хореоґрафка Елизабета Матич, наступели зоз штирома хореоґрафиями – двома ґрупнима, єдну солистичну и єдну дуо хореоґрафию, та освоєли два перши места, єдно друге и єдно шесте место.

З оглядом же слово о интернационалним змаганю на хторим участвовали и танєчнїки зоз Горватскей, Мадярскей, Румуниї, Болгарскей и домашнї Италиянє, конкуренция була велька у шицких возросних ґрупох.

Заря Ковач сучани балет тренира уж шейсц роки, односно од свойо пиятого року, а и попри тим же потераз освойовала пехари зоз рижних змаганьох, тото, як гвари, найвекше змаганє на хторим потераз участвовала.

Змаганє отримане у орґанизациї „Fest info danceˮ орґанизациї.