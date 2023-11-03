Защициц вчас зашате жито и ярец

НОВИ САД – На даєдних польох, на хторих жито и ярец зашати початком октобра, реґистроване присуство лїсцових ушох и цикадох, спозорюю зоз Проґнозно звитодавней служби (ПИС) защити рошлїнох Войводини.

Високи температури одвитую звекшаним активносцом лїсцових ушох и цикадох, та ше продуковательом препоручує же би поряднє опатрали свойо поля и видзели чи єст чкодлївцох.

Тото жито и ярец тераз у фази од сходзеня по розвой першого лїсца. Попри директней чкоди хтору правя так же єдза лїсце, уши и цикади чкодлїви и прето же преноша фитопатоґени вируси.

Кед ше у початних фазох розвою жита и ярцу замеркує же уши и цикади єст на вецей як 10 одсто рошлїнох, препоручує ше хасновац даєден з реґистрованих инсектицидох.

Мож похасновац Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux, активна материя deltametrin, идзе од 0,2-0,3 литри/гектару, або Decis expert идзе доза од 0,075 литри/гектару.