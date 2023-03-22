Зашедала Kомисия за национални меншини

СЛОВАЦКА, БРАТИСЛАВА – Перша тогорочна схадзка Совиту Влади Словацкей за людски права, национални меншини и родну ровноправносц отримана початком того мешаца у Братислави. То 48. схадзка по шоре актуалного зволаня Русинох у тим совиту представяю Милан Пилип зоз Бардейова и Петро Медвидь зоз Прешова.

Предсидатель Совиту, Ласло Буковски, поинформовал о стану у образованю, информованю и службеним хаснованю язика у 2021. и 2022. року. На сходзе прилапени документ о националней радио-дифузней компаниї РТВС (радио и телевизия Словацкей) хтори поднєсол директор Атила Ловас.

Представителька Министерства одбрани и представителька Европскей униї Републики Словацкей Барбара Илкова представела Документ о напредованю и резултатох пиятого кругу провадзеня Рамиковей конвенциї о защити националних меншинох у Словацкей. Мониторинґ хтори ше периодично роби утвердзує у хторих обласцох Словацка унапредзела права националних меншинох.

У документу з мониторинґу мож найсц препоруки же ше муши злєпшац потримовку култури националних меншинох, окреме тих меншинох хтори малочислени. Окреме визначене же треба унапредзиц и потримац образованє на русинским и українским язику.