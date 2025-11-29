Зашеданє Шветовей ради русинскей младежи нєшка у Коцуре

КОЦУР – На соботу, 29. новембра у Малей сали Месней заєднїци Коцур на 10:00 годзин будзе IV зашеданє Шветовей ради русинскей младежи, а хторе орґанизоване у рамикох 15. Медзинародного фестивалу гумору и сатири Коцурска чутка.

На дньовим шоре, окрем читаня записнїка зоз Старих Янковцох и його прилапйованя члени Ради буду бешедовац о процесу отвераня банковного рахунку, правеню календарох руских манифестацийох, новим проєкту Форума младих Рускей матки Стретнуце рускей младежи 2026. року у Новим Орахове як и о планох за будучносц.

Делеґати буду мац обезпечене змесценє у Вербаше у Готелу ЦФК Вербас, а по законченю официйней часци зашеданя, нащивя Медзинародни фестивал гумору и сатири Коцурска чутка.