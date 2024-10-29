Заслужена пензия кобули Парма Ферм

СРБОБРАН – На конїцким обегованю хторе було отримане внєдзелю, 27. октобра у Србобрану, кобула Парма Ферм освоєла 30. побиду у кариєри и пошла до заслуженей пензиї.

На гиподроме конїцкого клуба „Вранац” у Србобрану, кобула Парма Ферм завжала перше место за гарла од 3 до 15 рокох домашнього одхову.

На Державним першенству за гарла од 3 до 15 роки – Фарма Боґданович, дзе бул наградни фонд 150.000 динари, участвовала и кобула Парма Ферм.

Длужина дражки виношела 2.600 метери, а Парма Ферм стартовал зоз числа 1.

Кобула Парма Ферм тото обегованє вибегла за 1:20:7 минути по километру, а у тей партиї бежали 5 конї.

Конєчни пласман обегованя у Суботици шлїдуюци: 1. Парма Ферм, 2. Текила, 3. Синатра А.Т, 4. Аки Бой и 5. Букефал.

На програми того дня були осем дринґацки обегованя у хторих участвовало 68 гарла зоз штернац конїцких клубох. Титулу найлєпшей освоєла кобула Парма Ферм хтора зоз тоту побиду освоєла и 30. титулу у кариєри и пошла до заслуженей пензиї.

Орґанизатор конїцких обегованьох бул КК „Вранац” зоз Србобрану.