Заслужена побида

РУСКИ КЕРЕСТУР – У предостатнїм колу Рукометней лиґи „Сиверˮ, рукометаше Русина, пияток 5. мая, пред своїма навиячами, славели побиду над госцами зоз Бездану з резултатом 30:28 (20:17).

Було то стретнуце зоз надосц фаулами, на хторим домашня екипа мала аж седем виключеня по два минути. После початней инициятиви госцох, од резултату 6:6, домашнї пребераю бависко и уж у 20. минути водза зоз 15:9. Госци зменшовали розлику, но по конєц стретнуца домашнї рукометаше нєдошлєбодзовали нїяке нєсподзиванє.

Найлєпши на терену бул Милош Булатович, хтори дал аж 11 ґоли, Михайло Мудри дал 6 ґоли, капитен Славко Гербут 5, Виктор Микита и Филип Орос по 3, а Борис Югик и Филип Тома дали по єден ґол.

У шлїдуюцим, остатнїм 14. колу, рукометаше Русина одбавя стретнуце у Сивцу, процив домашнєй екипи Сивац 69/2, лидера на таблїчки Войводянскей лиґи „Сиверˮ.