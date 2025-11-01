ДружтвоРутенпресТексти

Застановени путнїцки гайзибани, а нє иду анї автобуси

автор В. Вуячич
БЕОҐРАД – „Србия воз” а.д, вчера пополадню застановело шицки путнїцки гайзибани.

На своїм сайту „Србия воз” а.д. обвисцело же 31. октобра сцигла анонимна доява же на шицких гайзибанох и гайзибанских драгох поставени експлозибни направи. И же ше сотрудзує зоз Министерством нукашнїх дїлох на розришеню насталей ситуациї. Прето застановени шицки гайзибани же би ше защицело животи путнїкох и занятих.

Застановени и велї автобуси, як превознїк „Бечейпревоз” одказал превоженє путнїкох 1. новембра до Нового Саду и зоз Нового Саду пре наявени случованя у Новим Садзе, автобуси одказали и други превознїки: „Аутопревоз” Кикинда, „Ласта”, „Дунавпревоз” Бачка Паланка…

