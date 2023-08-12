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Засущали руски сукнї на Охриду (фото и видео)

автор Л. Вереш
автор Л. Вереш 82 Опатрене

ОХРИД (СИВЕРНА МАКЕДОНИЯ) – Аматере Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” вчера, 11. авґуста, участвовали на отвераню Медзинародного фестивала „Охридскe озеро” у Охриду, у Сиверней Македониї.

Фестивал отворени зоз дефилеом коло озера, а Дюрдьовчанє ше представели з трома точками: зоз танцом „Дюрдьовски мотиви” и шпиванками „Ей, там на гори” и „Пайташки мойо”.

Фестивал у Охриду тирва од 11. по 14. авґуст, а члени КУД „Тарас Шевченко” ше на тим медзинародним фестивалу преставя зоз нашима рускима танцами, руску шпиванку и нашим народним облєчивом.

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