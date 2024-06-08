„Жатва” на вербаским Юнийским фестивалу (фото)

ВЕРБАС – И того року на „Юнийского фестивалу” у Вербаше котри отримани на Площи Николи Пашича, два днї од штиродньовей манифестациї були Днї традициї, а отримани Етно базар.

Зоз етно столом и рижнима сладкима и сланима лакотками на вербаским Фестивалу ше представели жени зоз Активу женох КУД „Жатва” зоз Коцура. Гужва коло етно стола коцурских женох и празни танєри були найлєпши знак же нє треба забуц на стари руски смачни єдла котри рихтали нашо баби.

Того дня отримана и културна програма у котрей ше представели аматере зоз числених културно-уметнїцких дружтвох. Шицки нащивителє мали нагоду видзиц, окрем велїх других, и коцурских фолклорашох КУД „Жатва”. Вони за тоту нагоду пририхтали и численей публики одтанцовали вецей танци.

Окрем нїх, наступели и фолклораше з КУД„Завичайно врело” зоз Коцура, дзецински фолклорни ансамбл Културного центра Вербасу, члени КУД „Сава Вукосавлєв” зоз Змаєва и аматере зоз КУД „Шове” з Равного Села.