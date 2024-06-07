„Жатва” наступела на 37. Смотри дзецинскей творчосци

БАДНЄВАЦ – Старша фолклорна ґрупа КУД „Жатва” зоз Коцура наступела на 37. Смотри дзецинскей творчосци котра отримана у Баднєвцу.

По словох предсидательки КУД „Жатва” Меланиї Мали, то бул и барз красни вилєт, понеже перше обишли Краґуєвац и Спомин парк Шумарици, дзе дзеци мали нагоду упознац ше зоз нємилу подїю котра ше ту случела у прешлосци.

У Баднєвцу, прешлого викенду коцурских аматерох крашнє привитали, а нашо фолклораше були єдни з 18 културно-уметнїцких дружтвох зоз Сербиї котри ше на тей смотри представели. Окрем Дружтва з Коцура, з нашого блїзшого околїска наступели тиж и КУД зоз Кули и зоз Сивцу.

Фолклорна ґрупа КУД „Жатви” на публику у Баднєвцу охабела вельки упечаток понеже, як гварела Малийова, там нєт Руснацох и потераз нє мали нагоду видзиц нашо облєчиво, наш танєц и чуц нашу шпиванку.

Наступ коцурских танцошох бул провадзени зоз гласним аплаузом и вельким одушевийом.

Тиж, КУД „Жатва” постало член Союзу аматерох Сербиї, понеже же би могли и надалєй участвовац на смотрох, муша буц члени того Аматерского дружтва, а потераз то нє були.

И за тот наступ членох старшей фолклорней ґрупи КУД „Жатва” пририхтали руководительки Александра Горняк и Катарина Горняк.