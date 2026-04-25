Жатвов ярнї бал будзе 23. мая

КОЦУР – Културно-уметнїцке дружтво Жатва, 23. мая орґанизує Жатвов ярнї бал у Пелетовей сали.

Орґанизаторе госцох на балу дочекаю зоз смачну вечеру, богату томболу и добру забаву зоз музику Коцурских бетярох. Цена уходнїци 3.000 динари, а до цени урахована вечера, нєогранїчене пице и єдна томбола.

Жатвов ярнї бал почнє 23. мая на 19 годзин.

Место мож резервовац по 17. май на число телефона 065/860 8649 при Александри и на число телефона 062/789 523 при Меланиї Варґа, як и на Инстаґраму и Фейсбуку КУД Жатва.