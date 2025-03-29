Надвожняк медзи Змаєвом и Равним Селом будзе заварти од 1. по 20. април

ЗМАЄВО – По сообщеню Министерства будовательства, транспорту и инфраструктури, пре окончованє роботох на санациї надвожняку на державней драги IIА 112 медзи Змаєвом и Равним Селом, у рамикох роботох на реконструкциї и модернизациї гайзибанскей драги Беоґрад–Нови Сад–Суботица–державна гранїца (Келебия), спомнути надвожняк будзе заварти за транспорт у периоду од 1. по 20. април.

Вименєни режим транспорту на тим драговим напряму будзе означени зоз транспортну сиґнализацию на державней драги IБ 15, часц Кула (Бачка Тополя)–Вербас (Савине Село)–Вербас (Змаєво)–Вербас (Фекетич), на державней драги IIА 108, часц Кула (Оджаки)–Савине Село–Деспотово (Змаєво)–Змаєво (Вербас)–Змаєво (Руменка).

Як наведзене у одлуки Министерства будовательства, транспорту и инфраструктури, тиж и на державней драги IIА 113, часц Вербас (Змаєво)–Змаєво (Вербас), и на державней драги IIБ 305, часц Вербас (Савиен Село)–Савине Село.