Завитни дзень зоз двома владиками (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вирни котри на Завитни дзень пришли до Водици мали нагоду и чесц обновиц свой завит и означиц 165-рочнїцу вибудови церквочки у Водици зоз аж двома владиками, 15 священїками з двох Епархийох и велїма госцами.

Архиєрейска Служба Божа на 11 годзин почала зоз процесию членох Церковного одбору, присутних священїкох и обидвох владикох. Служели ю епарх Епархиї св. о. Миколая Руски Керестур кир Георгий Джуджар и епарх крижевскей епархиї кир Милан Стипич. З владиками служели: парох крижевскей катедрали о. Михайло Симунович, керестурски парох о. Владислав Варґа, коцурски парох о. Владислав Рац, шидски парох о. Михайло Режак, парох дюрдьовски о. Михаил Холошняй, новосадски парох о Юлиян Рац, бачински парох о. мр Дарко Рац, вербаски парох о. Алексий Гудак, парох беркасовски и бикичски о. Владимир Еделински Миколка, парох римокатолїцкей парохиї зоз Жеднику Франьо Иванкович и вуковарски парох о. Олеґ Закалюк.

Вирних споведали керестурски капелан о. Владимир Медєши, кулски капелан єромонах Платон Салак, ЧСВВ, индїйски парох о. Михайло Шанта и керестурски капелан о. Ярослав Варґа. Шпивали двоме дзиякове, новосадски Йовґен Надь и керестурски Янко Виславски. Евангелиє читал о. Гудак, казань започал кир Георгий котри привитал госцох, а потим слово препущел кир Стипичови.

После служби шицки вєдно з процесию обишли коло каплїчки, а потим ше владикове зоз священїками висликовали у Водицовей церквочки.

Члени церковного одбору госцом у виронаучней сали порихтали смачни полудзенок, а одборнїчки смачни колачи на квасу и на таки способ привитали госцох. Парох керестурски о. Варґа з тей нагоди госцом зоз Републики Горватскей котри перши раз пришли нащивиц Руски Керестур и Водицу, кир Стипичови и парохови вуковарскому о. Закалюкови подаровал пригодни дарунки.