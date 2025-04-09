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На ютре промоция моноґрафиї о творчосци Михайла Ковача у Заводу за културу

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 10 Опатрене

НОВИ САД – Промоция моноґрафиї „Мит завичаю у творчосци Михайла Ковача”, авторки др Ани Римар Симунович будзе отримана у Заводзе за културу войводянских Руснацох. Моноґрафия заєднїцке виданє Заводу за културу войводянских Руснацох и Филозофского факултета Универзитета у Новим Садзе.

Слово о дополнєтей докторскей дисертациї з обласци рускей литератури авторки хтора хвильково окончує длужносц шефици Оддзелєня за русинистику Филозофского факултета у Новим Садзе.

З тоту моноґрафию розпочата Едиция докторских дисертацийох и капиталних наукових моноґрафийох з обласци руского язика, литератури, култури, историї, традициї, як и виучованя рускей заєднїци з аспекта других наукових дисциплинох хтора ноши мено нашого визначного историчара, фолклористи и прекладателя др Янка Рамача (1955-2022).

На промоциї моноґрафиї буду участвовац: проф. др Людмила Попович зоз Филолоґийного факултету у Беоґрадзе и авторка доц. др Ана Римар Симунович. Модератор будзе Саша Сабадош.

У рамикох промоциї обдумани и провадзаци змисти: вистава особних предметох и рукописох єдного з найзначнєйших руских писательох Михайла Ковача и музични блок за хтори будзе задлужени Иван Маґоч на клавиру.

Промоцию ше отрима на штварток 10. априла на 19 годзин у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох (Улїца Матици сербскей 15 у Новим Садзе).

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