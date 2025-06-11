Заводов Конкурс тирва по 20. юний

НОВИ САД – Завод за културу войводянских Руснацох розписал Конкурс за софинансованє програмох и проєктох очуваня, пестованя, презентациї и розвою култури и уметносци рускей заєднїци у Републики Сербиї, хтори по одлуки Управного одбора Заводу розписани 9. мая 2025. року.

Конкурс тирва по 20. юний, а поволани шицки здруженя хтори ше занїмаю зоз културну творчосцу Руснацох у Републики Сербиї.

Текст конкурсу, правилнїк и формулари мож превжац на https://zavod.rs/konkursi/.

Подношитель може послац найвецей єден проєкт по обласци (єден за Програми очуваня и пестованя нєматериялного културного скарбу рускей заєднїци и єден за Програми сучасней уметнїцкей творчосци рускей заєднїци).

Прияви на Конкурс ше подноши лєм на формуларох за 2025. рок хтори мож найсц на интернет боку Заводу за културу войводянских Руснацох.

Прияви ше посила на мейл адресу Заводу: zavod.rusini@gmail.com и єден прикладнїк треба послац по пошти на адресу: Завод за културу войводянских Руснацох, Матици сербскей 15, 21000 Нови Сад, зоз ясним наглашеньом: Конкурс за суфинансованє програми и проєктох очуваня, пестованя, презентациї и розвою култури и уметносци рускей заєднїци у Републики Сербиї.

Прияви ше посила од 9. мая по 20. юний 2025. року.

Додатни информациї у вязи зоз Конкурсом мож достац у Заводзе за културу войводянских Руснацох, кажди роботни дзень од 10 до 12 годзин, на число телефона 021/654-6534, а мож и контактовац на мейл адресу: zavod.rusini@gmail.com.