Завод за културу обявел ноти за хори

НОВИ САД – На интернет боку Заводу за културу войводянских Руснацох обявени ноти за хори.

З намиру же би ше традицию хорского шпиваня у рускей заєднїци предлужело и очувало як часц културного нашлїдства Завод за културу войводянских Руснацох роби на попису и диґитализациї хорских композицийох.

Проєкт облапя ориґинални композициї и обробки за женски, хлопски, мишани и дзецински хори. По тераз пописани композициї сортирани по жанру: народни и авторски композициї, духовни композициї и дзецински композициї, а видвоєни коляди.

Ноти за хори – нотни запис, текст и музику мож опатриц на тим линку.