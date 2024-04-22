Заводов Конкурс тирва по 20. май

НОВИ САД – Завод за културу войводянских Руснацох розписал тогорочни Конкурс за софинансованє програмох и проєктох очуваня, пестованя, презентациї и розвою култури и уметносци рускей заєднїци у Републики Сербиї. Конкурс отворени по 20. май.

Текст конкурсу, правилнїк и формулари мож превжац на https://zavod.rs/konkursi/.

Прияви на Конкурс ше подноши лєм на формуларох за 2024. рок хтори мож найсц на интернет боку Заводу за културу войводянских Руснацох.

Прияви ше посила на мейл адресу Заводу: zavod.rusini@gmail.com и єден прикладнїк треба послац по пошти на адресу: Завод за културу войводянских Руснацох, Матици сербскей 15, 21000 Нови Сад, зоз ясним наглашеньом: Конкурс за суфинансованє програми и проєктох очуваня, пестованя, презентациї и розвою култури и уметносци рускей заєднїци у Републики Сербиї.

Додатни информациї у вязи зоз Конкурсом мож достац у Заводзе за културу войводянских Руснацох, кажди роботни дзень од 10 до 12 годзин, на число телефона 021/654-6534, а мож и контактовац на мейл адресу: zavod.rusini@gmail.com.