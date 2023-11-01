Зазначени красни резултати

ОДЖАК – У Оджаку отримани традицийни поволуюци турнир ,,Златна песц”, на хторим участвовал и Карате клуб ,,Русин” и зазначел красни резултати.

КК ,,Русин” на тим змаганю участвовал зоз тринац учашнїками, а треба надпомнуц же ше на тим змаганю по першираз зоз тей ґенерациї двойо учашнїки змагали у борбох.

Шицки учашнїки зоз Керестура цо ше змагали у робеню катох достали медалї, а у катеґориї борбох, София Чуни завжала треце место, а Стефан Такач завжал друге место.

У катох ше змагали: София Чуни, Кристина Гарвильчак, Лина Папуґа, Матеа Бучко, Милица Джакула, Миа Сабо, Виктор Шимко, Дориян Попович, Анета Попович, Иван Чапко, Феликс Ковач и Ваня Премович.

У катеґориї борбох участвовали двойо учашнїки, София Чуни и Стефан Такач.

На турниру у Оджаку участвовали петнац клуби и було коло 300 учашнїкох.

КК ,,Русин” планує участвовац ище на даєдним турниру пошвидко, понеже пред конєц рока заплановане покладанє за паси, же би у идуцим року було ище векше число змагательох у борбох.

Поволуюци турнир у Оджаку орґанизовал КК ,,Мадосц” зоз Оджаку.